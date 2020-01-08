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В Скуратово полицейские задержали рецидивиста, угрожавшего женщине электродрелью
Фото: neo24.ua

В Скуратово полицейские задержали рецидивиста, угрожавшего женщине электродрелью

Злоумышленник вломился в дом, избил хозяйку и забрал 2500 рублей.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» с заявлением обратилась 29-летняя жительница посёлка Ивановские Дачи. Она сообщила, что утром к ней в дом пришёл неизвестный мужчина и стал требовать деньги, которые ему якобы был должен её отец. Злоумышленник избил её, а затем, угрожая электродрелью и ножом, забрал деньги и скрылся.

Потерпевшая описала полицейским приметы преступника. Выяснилось, что нападение мог совершить нигде не работающий и ранее судимый за тяжкое преступление 50-летний местный житель. Установив место, где скрывается подозреваемый, оперативники задержали его.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Задержанный дал признательные показания и был заключён под стражу, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:23 +6
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