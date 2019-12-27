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В историческом центре Тулы стартовал фестиваль креативных ёлок: фоторепортаж
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В историческом центре Тулы стартовал фестиваль креативных ёлок: фоторепортаж

Это красочное и масштабное мероприятие проходит в оружейной столице уже второй раз.

В пятницу, 27 декабря, на ул. Металлистов развернулся грандиозный фестиваль – открытие смотра-конкурса креативных елок и карнавальное шествие, которое прошло по ул. Металлистов, Казанской набережной, по территории Кремля на площадь Ленина.

В этом году фестиваль проходит в Туле во второй раз. Ёлки начали монтировать и украшать 23 декабря, а сегодня состоялась презентация необычных новогодних деревьев. Украшения оценили мэр города Тулы Ольга Слюсарева, начальник управления культуры и туризма администрации Тулы Татьяна Столярова, жители и гости Тулы.

В конкурсе участвуют предприятия, общественные и образовательные организации, учреждения культуры, всего – 22 участника. Проголосовать за любимую креативную елку вы можете на сайте администрации Тулы. Итоги фестиваля подведут на Рождество, а победителей ждут подарки.

Одним из сюрпризов для тех, кто прогуливался по ул. Металлистов, стало карнавальное шествие – персонажи любимых новогодних мультфильмов и сказок закружили в хороводе всех участников праздника.

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Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 1
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 2
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 3
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 4
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 5
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 6
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 7
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 8
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 9
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 10
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 11
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 12
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 13
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 14
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 15
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 16
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 17
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 18
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 19
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 20
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 21
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 22
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 23
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 24
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 25
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 26
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 27
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 28
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 29
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 30
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 31
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 32
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 33
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 34
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 35
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 36
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 37
Фестиваль креативных ёлок в Туле, Фото: 38
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:52 +5
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