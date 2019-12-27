В историческом центре Тулы стартовал фестиваль креативных ёлок: фоторепортаж

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Это красочное и масштабное мероприятие проходит в оружейной столице уже второй раз.

В пятницу, 27 декабря, на ул. Металлистов развернулся грандиозный фестиваль – открытие смотра-конкурса креативных елок и карнавальное шествие, которое прошло по ул. Металлистов, Казанской набережной, по территории Кремля на площадь Ленина.

В этом году фестиваль проходит в Туле во второй раз. Ёлки начали монтировать и украшать 23 декабря, а сегодня состоялась презентация необычных новогодних деревьев. Украшения оценили мэр города Тулы Ольга Слюсарева, начальник управления культуры и туризма администрации Тулы Татьяна Столярова, жители и гости Тулы.

В конкурсе участвуют предприятия, общественные и образовательные организации, учреждения культуры, всего – 22 участника. Проголосовать за любимую креативную елку вы можете на сайте администрации Тулы. Итоги фестиваля подведут на Рождество, а победителей ждут подарки.

Одним из сюрпризов для тех, кто прогуливался по ул. Металлистов, стало карнавальное шествие – персонажи любимых новогодних мультфильмов и сказок закружили в хороводе всех участников праздника.