На аварийно-опасном участке тульской трассы появился светофор

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

На территории Тульской области продолжается работа по организации дорожного движения на аварийно-опасных участках дорог. За последние три года на 85-м километре дороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» произошло более 10 ДТП, в которых два человека погибли и более 20 получили травмы

Для обеспечения безопасности граждан стабилизации ситуации на этом участке трассы, рядом с пересечением неравнозначных дорог, был установлен светофор.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают: аварии на загородных трассах являются самыми опасными для жизни и здоровья участников дорожного движения – как правило, в каждом втором происшествии имеются пострадавшие.

Чтобы избежать подобных ДТП, инспекторы советуют водителям не превышать допустимую скорость, избегать резких маневров и перестроений, а при подъезде к пешеходным переходам сбавлять скорость и быть готовыми к экстренной остановке.