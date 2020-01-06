Пять тульских команд КВН отправятся покорять фестиваль «КиВиН»

Фото из архива Myslo.

Пять команд КВН из Тульской области представят наш регион на международном фестивале «КиВиН-2020», который состоится в Сочи с 12 по 25 января.

Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», «Самая любимая», «Балдеж», «Идеально» и «Аривидерчи» поборются за путевки в телевизионные лиги КВН.

Отметим, что в Сочи также поедут пять хорошо знакомых тульским зрителям команд: «Ещё» (Санкт-Петербург), «Решка» (Орел), «Сборная города Егорьевска» (Егорьевск), «По-братски» (Рязань), «Заряд» (Владимир). Ребята выступали в Оружейной лиге КВН. Кстати, кто стал победителем этого сезона, читайте в нашей статье здесь.