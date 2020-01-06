Два жителя Тульской области отдали мошенникам более 150 тысяч рублей

На территории региона продолжают фиксироваться случаи мошенничества, в которых неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты карты, либо перевести деньги.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит быть внимательными, переводя деньги на неизвестные сотовые номера или банковские карты.

Накануне в дежурную часть Управления МВД по Туле с заявлением обратился 25-летний житель Пролетарского округа. Молодой человек сообщил о совершённом в отношении него мошенничестве. Неизвестный ему мужчина завладел его 150-ю тысячами рублей. Как оказалось, потерпевший перевёл деньги с трех своих карт в счёт задатка за автомобиль «Киа – Спортейдж», объявление о продаже которого было размещено на сайте бесплатных объявлений.

Ещё один 21-летний житель Ефремова также стал жертвой мошенничества. С молодым человеком в социальной сети «ВКонтакте» написал от имени двоюродного брата неизвестный и попросил перевести 6,5 тысяч рублей на карту.

По вышеуказанным фактам сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося и просят граждан быть предельно внимательными при осуществлении банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера или банковские карты.