Основы дизайна интерьера: туляков научат печатать на ткани

На фото дизайнер Анастасия Конончук.

В лектории «Октавы» пройдет мастер-класс по печати узора на ткани с использованием штампа.

Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.



На предстоящем мастер-классе участники создадут свои собственные штампы из специального материала с использованием ножей для линогравюры, нарисуют с его помощью узоры красками на хлопковом полотенце, который после можно будет забрать с собой и использовать на кухне.

Билеты на концерт (12+) можно купить на сайте Myslo:

Также билеты доступны во всех точках продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

С 4 января: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

С 4 января: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

С 9 января: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной