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Помогите найти человека! Сергей Селезнев может находиться в Тульской области

Помогите найти человека! Сергей Селезнев может находиться в Тульской области

Тульский поисковый отряд «Лиза Алерт» обращается ко всем неравнодушным тулякам.

62-летний Сергей Евгеньевич Селезнев ушел из дома в октябре 2019 года в городе Киров (Кировская область). С тех пор его местонахождение неизвестно. Сергей Селезнев может находиться в Тульской области!

Рост 170 см, худощавый, волосы темные длинные, глаза карие. Был предположительно одет в черные джинсы, черную куртку с капюшоном, черную шапку, черные ботинки.

Любую информацию сообщайте по тел. 8-800-700-54-52 или 112.

 

 

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