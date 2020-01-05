Помогите найти человека! Сергей Селезнев может находиться в Тульской области

62-летний Сергей Евгеньевич Селезнев ушел из дома в октябре 2019 года в городе Киров (Кировская область). С тех пор его местонахождение неизвестно. Сергей Селезнев может находиться в Тульской области!

Рост 170 см, худощавый, волосы темные длинные, глаза карие. Был предположительно одет в черные джинсы, черную куртку с капюшоном, черную шапку, черные ботинки.

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