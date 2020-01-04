Фото из архива Myslo.
В Тульском кремле временно закрыли ледяную горку
Напомним, что зимний аттракцион создали изо льда, привезенного из Пермского края.
Туляки обратили внимание, что ледяную горку, расположенную на территории кремля, закрыли. Со всех сторон она огорожена.
В пресс-службе правительства Тульской области пояснили, что катание на горке приостановлено в связи с погодными условиями. Сообщается, что аттракцион откроют, «если в течение двух дней установится минусовая дневная температура».
Напомним, «Кремлевская горка» появилась на территории Тульского кремля 25 декабря. Мастера создавали ее из специально привезенного «материала» — льда из озер Пермского края. Высота горки — 3,5 метра, длина — примерно 10 метров. В вечернее время она подсвечивается.
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