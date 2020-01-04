новости
новости
Регистрация
В Тульском кремле временно закрыли ледяную горку
Фото из архива Myslo.

В Тульском кремле временно закрыли ледяную горку

Напомним, что зимний аттракцион создали изо льда, привезенного из Пермского края.

Туляки обратили внимание, что ледяную горку, расположенную на территории кремля, закрыли. Со всех сторон она огорожена.

В пресс-службе правительства Тульской области пояснили, что катание на горке приостановлено в связи с погодными условиями. Сообщается, что аттракцион откроют, «если в течение двух дней установится минусовая дневная температура».

Напомним, «Кремлевская горка» появилась на территории Тульского кремля 25 декабря. Мастера создавали ее из специально привезенного «материала» — льда из озер Пермского края. Высота горки — 3,5 метра, длина — примерно 10 метров. В вечернее время она подсвечивается.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:12 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ледяная горкакремлевская горка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле определили победителя первого сезона Детской шахматной лиги
В Туле определили победителя первого сезона Детской шахматной лиги
Из-за ДТП в Заречье встали трамваи
Из-за ДТП в Заречье встали трамваи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.