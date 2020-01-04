В Тульском кремле временно закрыли ледяную горку

Фото из архива Myslo.

Туляки обратили внимание, что ледяную горку, расположенную на территории кремля, закрыли. Со всех сторон она огорожена.

В пресс-службе правительства Тульской области пояснили, что катание на горке приостановлено в связи с погодными условиями. Сообщается, что аттракцион откроют, «если в течение двух дней установится минусовая дневная температура».

Напомним, «Кремлевская горка» появилась на территории Тульского кремля 25 декабря. Мастера создавали ее из специально привезенного «материала» — льда из озер Пермского края. Высота горки — 3,5 метра, длина — примерно 10 метров. В вечернее время она подсвечивается.