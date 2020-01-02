Туляков приглашают на гастрофестиваль «С пылу, с жару!» и в зимний кинотеатр

Сегодня, 2 января, массовые гуляния в Туле продолжатся на улице Металлистов, Казанской набережной и площади Ленина.

На Казанской набережной под стенами Тульского кремля стартует гастрофестиваль «С пылу, с жару!». Здесь будут представлены изюминки русской кухни — чай из огромного самовара, блюда с «Тульского гриля», самая большая в мире «Жаровая машина», русская блинница, блюда из русской печи, новогодний напиток из «Котла Дружбы», а также огромный выбор выпечки и кондитерских изделий. Фестиваль ждет гостей до 7 января с 12.00 до 20.00.

С 15.00 до 17.00 на набережной пройдет интерактивная игровая программа.



На улице Металлистов:

14.00-15.00 - новогодняя программа «Калинка-малинка денс»,

18.00-20.00 - Рыцарский квест.

На улице Металлистов продолжается фестиваль креативных ёлок. Итоги подведут 7 января. В смотре-конкурсе участвуют предприятия, общественные и образовательные организации, учреждения культуры.



На площади Ленина 2 января в 12.00 и 19.00 будет показана Рождественская сказка, туляков ждет интерактивно-развлекательные и концертные программы, а также зимний кинотеатр.