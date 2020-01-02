Скончался депутат Тульской областной думы 6-го созыва Михаил Шепелев

Он возглавлял агрохолдинг «Возрождение» в Ефремовском районе, являлся депутатом 6-го созыва Тульской областной Думы.

Траурная церемония прощания с Михаилом Шепелевым состоится 5 января. Время и место уточняется.

Он возглавлял агрохолдинг «Возрождение» в Ефремовском районе, являлся депутатом 6-го созыва Тульской областной Думы.

Михаил Александрович скончался в возрасте 67 лет сегодня, 2 января, после тяжелой продолжительной болезни.