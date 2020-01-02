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Скончался депутат Тульской областной думы 6-го созыва Михаил Шепелев

Скончался депутат Тульской областной думы 6-го созыва Михаил Шепелев

Он возглавлял агрохолдинг «Возрождение» в Ефремовском районе, являлся депутатом 6-го созыва Тульской областной Думы.

Михаил Александрович скончался в возрасте 67 лет сегодня, 2 января, после тяжелой продолжительной болезни. 

Он возглавлял агрохолдинг «Возрождение» в Ефремовском районе, являлся депутатом 6-го созыва Тульской областной Думы. 

Траурная церемония прощания с Михаилом Шепелевым состоится 5 января. Время и место уточняется. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:52 0
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