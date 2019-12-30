В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь человек.

Вечером 30 декабря на въезде в Новомосковск Тульской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, который двигался по маршруту Москва-Новомосковск. По информации на момент публикации новости, в салоне находились 45 пассажиров и два водителя.

«В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе 12-летний ребенок. Травмы не несут угрозу их жизням. Предполагается, что водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок», — сообщил корреспонденту Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

По данным МЧС, сообщение о происшествии на 49-м км автодороги «Тула-Новомосковск» поступило в 20.45. На месте ДТП работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД. Принимаются все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим и скорейшей ликвидации последствий.





