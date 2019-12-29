Для тульских монахов организуют образовательные курсы

Фото Ивана Букина.

Тульская область вместе с еще 9 регионами вошла в число субъектов, где в первую очередь откроются такие курсы в 2020 году.

Об открытии курсов этом шла речь на II съезде монашествующих двух епархий в составе Тульской митрополии, который состоялся 27 декабря в Спасо-Преображенском мужском монастыре города Белева под председательством руководителя межъепархиальной коллегии по монашеству, благочинного монастырей Тульской епархии игумена Агафангела (Болдина).

С докладом о деятельности Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих выступил игумен Петр (Еремеев), первый заместитель председателя Комиссии, наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря Москвы».

В 2020 году в число первоочередных по открытию курсов включены следующие митрополии, имеющие в своем составе наибольшее количество монастырей: Санкт-Петербургская, Рязанская, Липецкая, Пермская, Брянская, Орловская, Смоленская, Пензенская, Кубанская, Тульская.

«Нам необходимо серьезно подойти к подготовке и организации работы курсов для монашествующих. Образовательный ценз растет с каждым годом. Реалии сегодняшнего дня – это получение базовой подготовки в области богословия. Требование является также обязательным для готовящихся к постригу и не имеющих духовного образования. Данная программа позволит монашествующим не просто обрести комфортное состояние для души. Это позволит более полноценно реализовывать главную цель, ради которой мы пришли в монастырь — иметь больше возможностей общаться с Богом», — отметил отец Агафангел.

Особо председатель межъепархиальной коллегии по монашеству прокомментировал доклад архимандрита Мелхиседека (Артюхина), пресс-секретаря Синодального отдела по монастырям и монашеству, который, обратил внимание ответственных за монастыри в епархиях на необходимость формирования собственной позитивной повестки в информационном пространстве:

«Монастырские сайты – это информационный ресурс Церкви. С их помощью можно и нужно решать просветительскую задачу, к которой призваны все монастыри. Люди посещают монастырские сайты и страницы монастырей в социальных сетях даже тогда, когда на них очень редко обновляется информация, чтобы узнавать расписание богослужений и условия приема паломников. Ответственными за монастырские сайты не должна быть проигнорирована возможность просвещать своих прихожан и паломников, рассказывать им о событиях, происходящих в жизни Церкви и современного монашества. Посетители монастырского сайта хотят знать, что происходит в жизни любимой обители, чувствовать себя причастными к ней, принимать в этой жизни посильное участие».

