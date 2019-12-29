30 декабря в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию

30 декабря специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 в Туле электроэнергии не будет по следующим адресам:

пр-т Ленина, 106 (светодиодный экран);

пр-т Ленина, 104 (киоск);

пер. Котовского, 1−5 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 6-а;

ул. Агеева, 27−33, 27-а-33-а;

ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г;

ул. Водоохранная, 29−34;

пер. Водоохранный, 3-а-13 (нечётн.), 4−12 (чётн.);

ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б.