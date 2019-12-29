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30 декабря в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию

30 декабря в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию

Публикуем список.

30 декабря специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 в Туле электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 106 (светодиодный экран);
  • пр-т Ленина, 104 (киоск);
  • пер. Котовского, 1−5 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 6-а;
  • ул. Агеева, 27−33, 27-а-33-а;
  • ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г;
  • ул. Водоохранная, 29−34;
  • пер. Водоохранный, 3-а-13 (нечётн.), 4−12 (чётн.);
  • ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:31 +1
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