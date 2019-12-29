Ранее судимый туляк попался на краже алкоголя из супермаркета

Фото из архива Myslo.

В дежурную часть отдела МВД по Щекинскому району поступила информация о том, что из торгового зала супермаркета в городе Советск украден алкоголь.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали безработного и ранее судимого 28-летнего местного жителя. Мужчина сознался в содеянном.

В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.