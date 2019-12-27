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В Туле закладчик пытался сбыть полкило наркотиков и «отмыл» 3 млн рублей

В Туле закладчик пытался сбыть полкило наркотиков и «отмыл» 3 млн рублей

Ближайшие 9,5 лет 31-летний мужчина проведёт в колонии строгого режима.

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего участника организованной группы. Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и легализации (отмывании) денежных средств.

Установлено, что злоумышленник, действуя в составе организованной преступной группы, в июле прошлого года делал тайники-закладки с наркотическими и психотропными веществами общим весом более 500 граммов.

Деньги, поступающие на электронный кошелек, злоумышленник конвертировал в российский рубль. Ему удалось легализовать более 3 млн рублей. Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:50 +1
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