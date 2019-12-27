Экс-глава тульского УФСБ Владимир Лебедев назвал Алексея Дюмина достойным примером для молодёжи

Фото из архива Myslo

Мероприятие было организовано Тульским филиалом Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в рамках VIII Всероссийских Стародубцевских чтений, которые проводятся в нашем городе каждый год и приурочены ко Дню рождения экс-губернатора Тульской области, председателя Агропромышленного союза России Василия Стародубцева.

Модератором форума выступил директор ТФ РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Калинин. В своей речи он предложил особый необычный формат данного пленарного заседания, которое было решено провести в виде «диалога, обсуждения, обмена мнениями по актуальной для всех теме – успешности современного человека как залога успешности современного общества, страны в целом». После завершения своей вступительной речи Николай Васильевич торжественно объявил I региональный Форум успешных людей открытым.

Первому слово было предоставлено Владимиру Лебедеву, генерал-майору ФСБ в запасе, члену Общественной палаты Российской Федерации и одному из героев первой книги из серии «История успеха». Он поведал собравшимся о своей службе в органах государственной безопасности.

Важной темой стали вопросы личностного роста и карьерного успеха представителей молодого поколения, их жизненных ориентиров и социальных мотиваторов. Владимир Петрович обратил внимание аудитории на важности личного примера для формирования гражданской ответственности и целеустремленности молодежи, особо подчеркнув, что в качестве такого примера он рассматривает деятельность Героя России, генерал-лейтенанта, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который много сделал для восстановления исторической справедливости, лично добившись присвоения звания Героя России (посмертно) командиру Тульского рабочего полка А. П. Горшкову и установив памятник комиссару полка Г. А. Агееву на месте его гибели.

Следующей на сцену поднялась заместитель министра министерства экономического развития Тульской области, выпускница ТФ РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Комарова, рассказавшая о важности правильного карьерного выбора, необходимости постоянного профессионального роста и проблеме трудоустройства современной молодежи.

Интерес у зрителей вызвала речь экс-заместителя губернатора Тульской области, депутата Тульской областной Думы и Государственной Думы третьего созыва Анатолия Артемьева – он рассказал о работе с Василием Александровичем, неизвестных вехах его биографии и решении важнейших вопросов в нашей области в годы его губернаторского правления.

Затем слово взял директор Центра образования № 17 Владимир Кузнецов. Его выступление было посвящено работе в школе и воспитанию современной молодежи. В качестве главного посыла Владимир Сергеевич призвал преподавателей быть добрее к студентам и школьникам – это может стать дополнительным стимулом к саморазвитию.

В конце форума для собравшихся выступил Заслуженный артист России, солист Тульской областной государственной филармонии имени И. А. Михайловского Вячеслав Сладков. Он спел песню «Тульский край».