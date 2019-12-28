Кимовские полицейские задержали мужчину, который за день дважды «обнёс» один и тот же магазин

В дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Кимовский» с заявлением обратилась управляющая сетевого супермаркета, расположенного на улице Бессолова. Женщина рассказала, что днём из торгового зала неизвестный мужчина открыто похитил предметы бытовой химии и личной гигиены, а также одежду и обувь.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с установленных внутри супермаркета камер видеонаблюдения полицейские выяснили личность похитителя – им оказался 36-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, за несколько часов до грабежа злоумышленник уже наведывался в супермаркет и украл оттуда продукты. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело статье «Грабёж». Похищенный товар изъят во время обыска, задержанный признался в содеянном.