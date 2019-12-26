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В Заречье на старом пустыре появились торговые ряды
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Заречье на старом пустыре появились торговые ряды

Местные жители смогут пользоваться ими для реализации своей сельхозпродукции.

В Зареченском округе, на ул. М. Горького, на месте бывшего пустыря организованы торговые ряды для продажи продукции с приусадебных участков. По договоренности с городской администрацией местный предприниматель за свой счет организовал 20 бесплатных торговых мест для туляков, которые реализуют овощи и фрукты со своих огородов.

По словам главы районной администрации Максима Щербакова, раньше тулякам приходилось торговать на тротуарах – это создавало помехи пешеходам, а после торговли оставалось много мусора. Теперь эта проблема решена:

– Арендатор будет сам поддерживать надлежащее санитарное состояние торговой площади. Также мы уходим от конфликтной ситуации, когда приходилось административными методами бороться с несанкционированной торговлей.

Максим Щербаков заявил, что сотрудничество с предпринимателями продолжится. В следующем году подобным образом на ул. М. Горького планируют обустроить еще два пустыря с бесплатными торговыми местами для туляков.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +4
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Люди
Максим Щербаков
Место
Тулаулица Максима Горького

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