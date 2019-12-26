Какие улицы Тулы будут обесточены 27 декабря

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,

ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),

ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),

ул. Металлургов, 56, 58,

пр-д Рвовский,

д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а,

ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 58-64 (чётн.), 64-а,

ул. П. Алексеева, 9-19 (нечётн.), 12-28 (чётн.),

ул. 2-а Песчаная, 42,

ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.),

7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

8-й Песчаный пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.),

9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),

ул. Декабристов, 168-174 (чётн.),

Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7,

Парашютный пр-д, 2-16 (чётн.), 3-15 (нечётн.),

ул. Тихмянова, 4-16 (чётн.), 2-ж, 9, 21,

16-й пр-д, 24, 27,

17-й пр-д, 29, 30,

13-й пр-д, 10-22 (чётн.), 5-23 (нечётн.)

18-й пр-д, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.),

7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,

ул. Кабакова, 80-90 (чётн.),

п. Восточный, 1-65, 25-а, 23-г, 4-а, 27-а, 29-б, 32-в, 23-в, 23-б,

п. Северный: ул. Матросова, 2-30,

ул. Челюскинцев, 2-11,

ул. Лазо, 20,

ул. Центральная, 1-40,

ул. Набережная, 1-14,

ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 6-а, 2-б, 2-18 (чётн.),

д. Зимаровка.