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Какие улицы Тулы будут обесточены 27 декабря

Какие улицы Тулы будут обесточены 27 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • пр-д Рвовский,
  • д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а,
  • ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 58-64 (чётн.), 64-а,
  • ул. П. Алексеева, 9-19 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
  • ул. 2-а Песчаная, 42,
  • ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.),
  • 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 8-й Песчаный пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 168-174 (чётн.),
  • Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7,
  • Парашютный пр-д, 2-16 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 4-16 (чётн.), 2-ж, 9, 21,
  • 16-й пр-д, 24, 27,
  • 17-й пр-д, 29, 30,
  • 13-й пр-д, 10-22 (чётн.), 5-23 (нечётн.) 
  • 18-й пр-д, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.),
  • 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
  • ул. Кабакова, 80-90 (чётн.),
  • п. Восточный, 1-65, 25-а, 23-г, 4-а, 27-а, 29-б, 32-в, 23-в, 23-б,
  • п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
  • ул. Челюскинцев, 2-11,
  • ул. Лазо, 20,
  • ул. Центральная, 1-40,
  • ул. Набережная, 1-14,
  • ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 6-а, 2-б, 2-18 (чётн.),
  • д. Зимаровка.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +2
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