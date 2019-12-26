Туляков просят помочь кормом приюту для бездомных собак

В питомнике «Континент+» сейчас содержится 1200 животных.

Ежедневно, чтобы прокормить это количество собак сотрудники «Континент+» варят по сорок две 50-литровой кастрюле горячей каши. Только мясных продуктов на одну кастрюлю уходит до 5−7 кг. Дополнительно животным дают сухой корм. Сейчас в приюте содержится помимо взрослых особей больше 50 щенков.

Всех неравнодушных туляков приют просит помочь с кормом для животных.

Принимаются любые сухие и влажные корма для собак, мясная продукция — обрезка, кости, замороженные и охлажденные субпродукты, любые крупы — ячневая, рис, геркулес, макароны.

Корм можно привезти в приют «Континент+» по адресу: п. Сергеевский, ул. Садовая, 1 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

А также есть возможность передать продукты на месте. Телефон для контакта: 89534236112, Екатерина.