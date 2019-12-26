В Тульской областной больнице из окна отделения выпал пациент

Как стало известно Myslo, утром 26 декабря рядом с одним из отделений Тульской областной клинической больницы обнаружили тело пациента. В ходе осмотра на теле мужчины выявили травмы, характерные для падения с высоты.

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили информацию о происшествии. По имеющимся на настоящий момент данным, пациенту поставили диагноз месяц назад, и с середины декабря он проходил курс лечения. Накануне его перевели из палаты интенсивной терапии в общую двухместную, для симптоматического лечения.

«По словам лечащего врача и соседа по палате, ничего подозрительного в поведении мужчины, с которым произошла трагедия, они не заметили. В связи с произошедшим в ТОКБ проводятся контрольные мероприятия», — подчеркнули в региональном минздраве.