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В Тульской областной больнице из окна отделения выпал пациент

В Тульской областной больнице из окна отделения выпал пациент

От полученных травм пострадавший скончался.

Как стало известно Myslo, утром 26 декабря рядом с одним из отделений Тульской областной клинической больницы обнаружили тело пациента. В ходе осмотра на теле мужчины выявили травмы, характерные для падения с высоты.
 
В региональном министерстве здравоохранения подтвердили информацию о происшествии. По имеющимся на настоящий момент данным, пациенту поставили диагноз месяц назад, и с середины декабря он проходил курс лечения. Накануне его перевели из палаты интенсивной терапии в общую двухместную, для симптоматического лечения.
 
«По словам лечащего врача и соседа по палате, ничего подозрительного в поведении мужчины, с которым произошла трагедия, они не заметили. В связи с произошедшим в ТОКБ проводятся контрольные мероприятия», — подчеркнули в региональном минздраве.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:35 +4
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