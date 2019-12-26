В Киреевске студентки украли с карты соседки более 250 тысяч рублей

Жертва сама отдала им мобильный телефон с банковскими приложениями, не подозревая, что именно задумали соседки.

В Киреевском районе полицейские выясняют обстоятельства кражи денег. Жертвой хищения стала студентка местного учебного заведения.

По предварительным данным, соседки по общежитию просили у девушки мобильный телефон под предлогом общения в соцсетях. Но получив телефон девушки общению предпочли банковские переводы. Зайдя в банковские приложения владелицы мобильника, соседки перевели на свои карты свыше 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Обнаружив отсутствие денег, потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники отдела МВД установили личности предполагаемых злоумышленниц, сейчас ведётся дальнейшая работа по определению деталей противоправного деяния.