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В Киреевске студентки украли с карты соседки более 250 тысяч рублей

В Киреевске студентки украли с карты соседки более 250 тысяч рублей

Жертва сама отдала им мобильный телефон с банковскими приложениями, не подозревая, что именно задумали соседки.

В Киреевском районе полицейские выясняют обстоятельства кражи денег. Жертвой хищения стала студентка местного учебного заведения.

По предварительным данным, соседки по общежитию просили у девушки мобильный телефон под предлогом общения в соцсетях. Но получив телефон девушки общению предпочли банковские переводы. Зайдя в банковские приложения владелицы мобильника, соседки перевели на свои карты свыше 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Обнаружив отсутствие денег, потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники отдела МВД установили личности предполагаемых злоумышленниц, сейчас ведётся дальнейшая работа по определению деталей противоправного деяния.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:05 +3
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Киреевск

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