С 1 января в Тульской области увеличатся страховые пенсии

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С 1 января 2020 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. Индексация затронет 360 688 человек.

У каждого пенсионера размер индексации будет индивидуальным, в зависимости от размера пенсии. В среднем, страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в Тульской области вырастет на 804 рубля.

Размер фиксированной выплаты в 2020 году составит 5 686,25 рубля в месяц, стоимость пенсионного коэффициента – 93 рубля.

Увеличение пенсий коснется и получателей минимальных пенсий в связи с тем, что увеличился размер прожиточного минимума пенсионеров более чем на 400 рублей.

Что будет с пенсией работающих пенсионеров?

Пенсия работающих пенсионеров не индексируется с 2016 года. 2020 год не станет исключением. Для этой категории граждан предусмотрен перерасчет пенсии за стаж работы, который ежегодно и автоматически проходит в августе.

Индексация страховой пенсии для работающих сейчас пенсионеров будет произведена после увольнения. В этом случае будут восстановлены все пропущенные индексации, и увеличенный размер пенсии человек будет получать с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Кроме того, с 1 февраля будут проиндексирован размер ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг. Индексация осуществляется на практический процент инфляции. Пока окончательной цифры нет. Прогнозный показатель составляет около 3,3%.