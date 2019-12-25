В Тульской области две пропавшие женщины найдены мертвыми

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» несколько дней разыскивали двух пропавших жительниц Тульской области.

Так, 72-летняя женщина пропала 20 декабря в поселке Дубна. Как стало известно Myslo, ее труп без признаков насильственной смерти был обнаружен в селе Протасово спустя четыре дня.

83-летняя жительница деревни Бородино Киреевского района пропала 22 декабря. Через два дня труп пенсионерки был обнаружен в лощине в этом же населенном пункте. По предварительным данным, на теле погибшей также нет следов преступного насилия.

По указанным случаям проводятся проверки.