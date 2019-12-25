новости
новости
Регистрация
В Тульской области две пропавшие женщины найдены мертвыми

В Тульской области две пропавшие женщины найдены мертвыми

Ранее их разыскивали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» несколько дней разыскивали двух пропавших жительниц Тульской области.

Так, 72-летняя женщина пропала 20 декабря в поселке Дубна. Как стало известно Myslo, ее труп без признаков насильственной смерти был обнаружен в селе Протасово спустя четыре дня.

83-летняя жительница деревни Бородино Киреевского района пропала 22 декабря. Через два дня труп пенсионерки был обнаружен в лощине в этом же населенном пункте. По предварительным данным, на теле погибшей также нет следов преступного насилия.

По указанным случаям проводятся проверки.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:34 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
поиск пропавшихобнаружение трупа

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На сколько увеличится материнский капитал в 2020 году?
На сколько увеличится материнский капитал в 2020 году?
С 1 января в Тульской области увеличатся страховые пенсии
С 1 января в Тульской области увеличатся страховые пенсии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.