260 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве

Во вторник, 24 декабря, подростки и дети из Тульской области посетили новогоднее представление в Государственном Кремлевском Дворце, в Москве. В состав делегации вошли победители и призеры конкурсов различных уровней, отличники учебы, а также представители творческих и спортивных коллективов из восьми районов региона.

Учеников из подведомственных министерству образования и министерству культуры Тульской области государственных учреждений доставили в столицу и обратно на фирменном железнодорожном экспрессе. По Москве ребят и их сопровождающих бесплатно перевозили на автобусах, которые предоставил ГУП «Мосгортранс».

В Государственном Кремлевском Дворце ребята побывали на Общероссийской новогодней елке и посмотрели красочное новогоднее представление. Стоит отметить, что для некоторых из участников эта поездка была вдвойне насыщена впечатлениями, так как они впервые побывали в Москве и увидели Кремль своими глазами.

Кроме того, 25 декабря на Общероссийской новогодней елке побывала дополнительная делегация из Тульской области. В нее вошли одаренные дети, а также ребята, которые проявили отвагу и мужество, неравнодушное отношение к нуждающимся в помощи и поддержке людям, участники Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Обе поездки смогли состояться благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Как рассказала заместитель председателя регионального правительства Ольга Гремякова, в Тульской области несколько проектов по организации новогодних елок для детей, в том числе и в Москве. Так, 24 декабря 270 детей побывали в музее Победы на Поклонной горе, а 25 декабря поехали в столицу еще 90. Это новое направление и новое взаимодействие с музеем Победы, приуроченное к 75-летию Победы.

В формате квеста дети помогли Деду Морозу провести праздничную новогоднюю елку 1945 года, увидели елочные игрушки того времени, а также ознакомились с поздравительными письмами на фронт и домой. В Тульском военно-историческом музее сейчас тоже проходят фронтовые елки в формате квеста. По мнению Ольги Гремяковой, это очень важные проекты для воспитания нашего подрастающего поколения.