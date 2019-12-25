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260 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве

260 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве

Поездка на главную елку Российской Федерации состоялась благодаря губернатору Алексею Дюмину.

Во вторник, 24 декабря, подростки и дети из Тульской области посетили новогоднее представление в Государственном Кремлевском Дворце, в Москве. В состав делегации вошли победители и призеры конкурсов различных уровней, отличники учебы, а также представители творческих и спортивных коллективов из восьми районов региона.
 
Учеников из подведомственных министерству образования и министерству культуры Тульской области государственных учреждений доставили в столицу и обратно на фирменном железнодорожном экспрессе. По Москве ребят и их сопровождающих бесплатно перевозили на автобусах, которые предоставил ГУП «Мосгортранс».
 
 
В Государственном Кремлевском Дворце ребята побывали на Общероссийской новогодней елке и посмотрели красочное новогоднее представление. Стоит отметить, что для некоторых из участников эта поездка была вдвойне насыщена впечатлениями, так как они впервые побывали в Москве и увидели Кремль своими глазами.
 
 
 
Кроме того, 25 декабря на Общероссийской новогодней елке побывала дополнительная делегация из Тульской области. В нее вошли одаренные дети, а также ребята, которые проявили отвагу и мужество, неравнодушное отношение к нуждающимся в помощи и поддержке людям, участники Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
 
Обе поездки смогли состояться благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
 
 
 
Как рассказала заместитель председателя регионального правительства Ольга Гремякова, в Тульской области несколько проектов по организации новогодних елок для детей, в том числе и в Москве. Так, 24 декабря 270 детей побывали в музее Победы на Поклонной горе, а 25 декабря поехали в столицу еще 90. Это новое направление и новое взаимодействие с музеем Победы, приуроченное к 75-летию Победы.
 
В формате квеста дети помогли Деду Морозу провести праздничную новогоднюю елку 1945 года, увидели елочные игрушки того времени, а также ознакомились с поздравительными письмами на фронт и домой. В Тульском военно-историческом музее сейчас тоже проходят фронтовые елки в формате квеста. По мнению Ольги Гремяковой, это очень важные проекты для воспитания нашего подрастающего поколения.
 

Ольга Гремякова

- По всей области у нас уже начались новогодние губернаторские елки. В минувшее воскресенье стартовали представления в Атриуме Тульского кремля, где представлял программу наш театр вместе с ростовыми куклами. Пройдут представления в филармонии, в академическом театре, театре юного зрителя и по всем муниципальным образованиям. В общей сложности новогодние представления посетят более 20 тысяч детей. Я думаю, все получат заряд положительной энергии, ведь Новый год - это всегда чудеса, волшебство. Надеюсь, дети останутся довольными и все получат подарки!
Галерея
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 1
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 2
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 3
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 4
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 5
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 6
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 7
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 8
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 9
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 10
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 11
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 12
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 13
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 14
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 15
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 16
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 17
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 18
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 19
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 20
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 21
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 22
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 23
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 24
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 25
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 26
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 27
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 28
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 29
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 30
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 31
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 32
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 33
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 34
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 35
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 36
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 37
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 38
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 39
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 40
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 41
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 42
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 43
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 44
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 45
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 46
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 47
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 48
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 49
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 50
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 51
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 52
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 53
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 54
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 55
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 56
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 57
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 58
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 59
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 60
Почти 200 детей из Тульской области побывали на новогоднем представлении в Москве, Фото: 61
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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