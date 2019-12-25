Туляков приглашают на первоянварский «Забег обещаний»

Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на «Забег обещаний», который состоится 1 января 2020 года. Принять участие в большом спортивном празднике может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться здесь

Начало забега — в 12.00.

- Если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдете компанию на любую дистанцию, — говорят организаторы.

«Забег обещаний» состоится во многих городах России и мира. В Туле участники пробегут по Казанской набережной. Сбор — возле сцены. Бегунам нужно будет преодолеть дистанцию 2020 метров.