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Туляков приглашают на первоянварский «Забег обещаний»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на первоянварский «Забег обещаний»

Дистанция, которую нужно пробежать, – 2020 метров.

Туляков приглашают на «Забег обещаний», который состоится 1 января 2020 года. Принять участие в большом спортивном празднике может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться здесь.
Начало забега — в 12.00.
 
- Если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдете компанию на любую дистанцию, — говорят организаторы.
 
«Забег обещаний» состоится во многих городах России и мира. В Туле участники пробегут по Казанской набережной. Сбор — возле сцены. Бегунам нужно будет преодолеть дистанцию 2020 метров.
 
 

Отметим, что в 2019 году более 12000 человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши.

Организаторы уверены, что забег в первое утро года помогает не только начать год с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:25 +2
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