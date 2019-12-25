Новогоднюю ёлку в тульском цирке от «Единой России» посетили 1300 ребят
25 декабря в цирке по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» прошло благотворительное мероприятие.
Представление в цирке «Чудеса под Новый год» уже посмотрели тысячи мальчишек и девчонок со всей Тульской области. А 25 декабря по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» на арене состоялось еще одно представление — на этот раз благотворительное. Веселые клоуны, акробаты, дрессировщики с хищными и экзотическими животными, отчаянные мотоциклисты — все они выступали перед особыми детьми.
Николай Юрьевич Воробьев,
Николай Воробьев
Традиционно уже третий год подряд мы проводим ёлку для детей. Это цирковое представление — подарок нашим самым маленьким гражданам Тульской области. Категория детей, которые сюда пришли, — особенная. Это дети членов и сторонников партии, ее активистов, представители многодетных семей, семьи, воспитывающие особых детей, а также ребята из общественных организаций, с которыми у регионального отделения «Единой России» подписаны соглашения о сотрудничестве, а также юные участники социальных проектов «Единой России». Всего на празднике — 1300 ребятишек из самых отдаленных поселков региона! Каждый из них получит незабываемые впечатления от новогоднего представления артистов и подарки от Деда Мороза. Мы такие мероприятия проводим на День защиты детей и перед Новым годом, чтобы сделать праздник ярким и запоминающимся.
Мероприятие прошло в рамках масштабного партийного проекта «Крепкая семья». За год «Единая Россия» провела много мероприятий, большинство из которых посвящены защите детства и ценности семьи.
- Особенно хочется отметить форум родителей, воспитывающих особых детей, который открыл губернатор Алексей Дюмин, - подчеркнул Николай Воробьев. - По итогам форума родилось много предложений. Алексей Геннадьевич провел встречу с родителями, воспитывающими особых детей. Было принято много нововведений для поддержки такой категории семей, а также многодетных семей. Итогом стало принятие закона об увеличении выплат семьям, выросло пособие при рождении третьего и последующих детей. Уходящий год наполнен для нас положительными моментами, многими партийными проектами мы занимаемся и будем продолжать заниматься.
Отметим, что ежегодно «Единая Россия» организует для юных жителей области благотворительные новогодние акции. Это традиционное ледовое шоу в Новомосковске для воспитанников социальных учреждений, организация утренников и вручение подарков.
Новогоднее представление в цирке — самое масштабное и зрелищное событие череды праздничных мероприятий, организованных под эгидой «Единой России».
- Я желаю всем счастливого Нового года, чтобы исполнялись мечты и самые сокровенные желания. Задача нас, взрослых, сделать для ребятишек праздник незабываемым, так, как для нас делали наши родители, бабушки и дедушки, — сказал Николай Воробьев.
Надежда Чеховская пришла на представление с внуком Родионом.
- Мы с большим удовольствием сегодня пришли на новогоднее представление, даже в детский сад не пошли! В цирке всегда красивые, яркие представления, уверена, что внуку всё понравится. Очень любим, когда выступают животные. А сегодня больше всего ждем появления Деда Мороза и Снегурочки.
Светлана Хвостова приехала на представление с племянницей Дашей и сыном Иваном из Дубенского района Тульской области:
- Уже третий год подряд мы получаем приглашение от «Единой России» на новогоднее представление, что очень приятно. Нам очень нравится, дети ждут этого праздника. Тем более сегодня все получат подарки. Дети с нетерпением ждали сегодняшнего дня. Я с 2017 года член партии «Единая Россия», принимаю активное участие во всех мероприятиях, которые проводит партия. Поддерживаю все социальные проекты, которая партия реализует в регионе. Счастлива, что есть шанс перед Новым годом сделать такой подарок детям.