Новогоднюю ёлку в тульском цирке от «Единой России» посетили 1300 ребят

Представление в цирке «Чудеса под Новый год» уже посмотрели тысячи мальчишек и девчонок со всей Тульской области. А 25 декабря по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» на арене состоялось еще одно представление — на этот раз благотворительное. Веселые клоуны, акробаты, дрессировщики с хищными и экзотическими животными, отчаянные мотоциклисты — все они выступали перед особыми детьми.

Николай Юрьевич Воробьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы.

Николай Воробьев Традиционно уже третий год подряд мы проводим ёлку для детей. Это цирковое представление — подарок нашим самым маленьким гражданам Тульской области. Категория детей, которые сюда пришли, — особенная. Это дети членов и сторонников партии, ее активистов, представители многодетных семей, семьи, воспитывающие особых детей, а также ребята из общественных организаций, с которыми у регионального отделения «Единой России» подписаны соглашения о сотрудничестве, а также юные участники социальных проектов «Единой России». Всего на празднике — 1300 ребятишек из самых отдаленных поселков региона! Каждый из них получит незабываемые впечатления от новогоднего представления артистов и подарки от Деда Мороза. Мы такие мероприятия проводим на День защиты детей и перед Новым годом, чтобы сделать праздник ярким и запоминающимся.

Мероприятие прошло в рамках масштабного партийного проекта «Крепкая семья». За год «Единая Россия» провела много мероприятий, большинство из которых посвящены защите детства и ценности семьи.

- Особенно хочется отметить форум родителей, воспитывающих особых детей, который открыл губернатор Алексей Дюмин, - подчеркнул Николай Воробьев. - По итогам форума родилось много предложений. Алексей Геннадьевич провел встречу с родителями, воспитывающими особых детей. Было принято много нововведений для поддержки такой категории семей, а также многодетных семей. Итогом стало принятие закона об увеличении выплат семьям, выросло пособие при рождении третьего и последующих детей. Уходящий год наполнен для нас положительными моментами, многими партийными проектами мы занимаемся и будем продолжать заниматься.

Отметим, что ежегодно «Единая Россия» организует для юных жителей области благотворительные новогодние акции. Это традиционное ледовое шоу в Новомосковске для воспитанников социальных учреждений, организация утренников и вручение подарков.

Новогоднее представление в цирке — самое масштабное и зрелищное событие череды праздничных мероприятий, организованных под эгидой «Единой России».

- Я желаю всем счастливого Нового года, чтобы исполнялись мечты и самые сокровенные желания. Задача нас, взрослых, сделать для ребятишек праздник незабываемым, так, как для нас делали наши родители, бабушки и дедушки, — сказал Николай Воробьев.

Надежда Чеховская пришла на представление с внуком Родионом.

- Мы с большим удовольствием сегодня пришли на новогоднее представление, даже в детский сад не пошли! В цирке всегда красивые, яркие представления, уверена, что внуку всё понравится. Очень любим, когда выступают животные. А сегодня больше всего ждем появления Деда Мороза и Снегурочки.

Светлана Хвостова приехала на представление с племянницей Дашей и сыном Иваном из Дубенского района Тульской области:

- Уже третий год подряд мы получаем приглашение от «Единой России» на новогоднее представление, что очень приятно. Нам очень нравится, дети ждут этого праздника. Тем более сегодня все получат подарки. Дети с нетерпением ждали сегодняшнего дня. Я с 2017 года член партии «Единая Россия», принимаю активное участие во всех мероприятиях, которые проводит партия. Поддерживаю все социальные проекты, которая партия реализует в регионе. Счастлива, что есть шанс перед Новым годом сделать такой подарок детям.