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В январе 2020 года дольщики двух домов в «Северной Мызе» получат ключи от квартир
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В январе 2020 года дольщики двух домов в «Северной Мызе» получат ключи от квартир

В данный момент более 190 квартир введены в эксплуатацию.

23 декабря первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин проинспектировал ввод в эксплуатацию двух жилых домов № 82 и № 83 в ЖК «Северная Мыза».

- Все обязательства, данные застройщиком в этом году, выполнены. Более 190 квартир введены в эксплуатацию. Передача ключей жильцам планируется в январе 2020 года, — сказал Валерий Шерин.

Он подчеркнул, что в микрорайоне выполнено «зимнее» благоустройство территории. Весной работы продолжатся: будет уложен второй слой асфальта, возведены малые архитектурные формы и др.

Ведется и комплексное развитие микрорайона. Проработан вопрос о строительстве детского сада на 240 мест.

Также Валерий Шерин сообщил, что в следующем году начнётся строительство новой автодороги к микрорайону. Это стало возможным благодаря федеральному проекту по стимулированию жилищного строительства.

Кроме того, проработан вопрос о строительстве торгового центра. Планируется, что в микрорайоне он появится в сентябре 2020 года.

Речь шла и о транспортном сообщении в микрорайоне. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в настоящее время пассажиры могут пользоваться автобусным муниципальным маршрутом № 72 и коммерческим маршрутом № 158-К.

С 1 января 2020 года власти обещают увеличить количество рейсов на маршруте № 72 (с 28 до 75 рейсов). Также будет запущен новый маршрут № 39-а с предоставлением льгот на оплату проезда, который позволит жителям мкр. «Северная Мыза» добраться без пересадок в южную часть Тулы (до мкр. «Зеленстрой», а также до пос. Иншинский). Кроме того, до конца января начнет свою работу перевозчик, ранее работавший на коммерческом маршруте № 15.

Напомним, что для завершения строительства восьми домов 26 апреля 2019 года было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области, инвестором по достройке — ПАО «МТС-банк» и ООО СК «МЫ-ЗА!». Была проведена большая работа с инвесторами, с землевладельцем жилого микрорайона.

- В следующем году планируется построить еще 4 дома. Застройка микрорайона ведется активно. Не вызывает никаких сомнений, что подрядчик выполнит свои обязательства на объекте, проблема дольщиков будет решена, — сказал Валерий Шерин.

Валерий Шерин поручил начальнику инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павлу Мусиенко продолжить контроль и надзор в области долевого строительства в отношении застройщика.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:58 +1
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