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За один день туляки погасили долги на 1,5 млн рублей

За один день туляки погасили долги на 1,5 млн рублей

Судебные приставы подвели итоги Всероссийской акции «Узнай о своих долгах».

В минувшую пятницу сотрудники УФССП России по Тульской области провели информационную акцию «Узнай о своих долгах». Акция проводилась в преддверии Нового года, когда многие планируют отдых за границей. Из-за долгов праздник может не состояться – должника не выпустят за пределы страны. Ограничения действуют в отношении 40000 жителей Тульской области

Узнать о своих долгах можно с помощью Банка данных исполнительных производств на официальном сайте ведомства.

За время акции туляки оплатили долги на сумму свыше 1,5 млн рублей. Большая часть выплат – задолженности по кредитам (600 тысяч рублей) и налоговые начисления (416 тысяч рублей) и штрафы за нарушения Правил дорожного движения (46 тысяч рублей).

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:30 0
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