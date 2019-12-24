Строительство онкоцентра в Туле начнется в 2021 году

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В здании площадью более 48 тысяч квадратных метров предполагается разместить поликлинику, операционный, палатный и лабораторный блоки.

На еженедельном оперативном совещании заместитель председателя правительства Тульской области Оксана Осташко доложила губернатору Алексею Дюмину о начале реализации проекта по строительству регионального онкологического центра.

В Туле определен земельный участок под строительство. Принято постановление правительства области о выделении бюджетных инвестиций. Проект онкоцентра согласован на федеральном уровне.

В здании площадью более 48 тысяч квадратных метров предполагается разместить поликлинику, операционный, палатный и лабораторный блоки.

В 2020 году за счет средств регионального бюджета будет разработана проектно-сметная документация, а в 2021 году – начнется строительство центра на 340 коек.

Финансирование проекта предусмотрено в региональном и федеральном бюджетах. Реализация проекта запланирована до 2024 года.