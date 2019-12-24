новости
новости
Регистрация
Строительство онкоцентра в Туле начнется в 2021 году
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Строительство онкоцентра в Туле начнется в 2021 году

В здании площадью более 48 тысяч квадратных метров предполагается разместить поликлинику, операционный, палатный и лабораторный блоки.

На еженедельном оперативном совещании заместитель председателя правительства Тульской области Оксана Осташко доложила губернатору Алексею Дюмину о начале реализации проекта по строительству регионального онкологического центра.

В Туле определен земельный участок под строительство. Принято постановление правительства области о выделении бюджетных инвестиций. Проект онкоцентра согласован на федеральном уровне.

В здании площадью более 48 тысяч квадратных метров предполагается разместить поликлинику, операционный, палатный и лабораторный блоки.

В 2020 году за счет средств регионального бюджета будет разработана проектно-сметная документация, а в 2021 году – начнется строительство центра на 340 коек.

Финансирование проекта предусмотрено в региональном и федеральном бюджетах. Реализация проекта запланирована до 2024 года.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 11:06 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
онкоцентрстроительство онкоцентра

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле представили итоговый рейтинг управляющих компаний
В Туле представили итоговый рейтинг управляющих компаний
В январе 2020 года дольщики двух домов в «Северной Мызе» получат ключи от квартир
В январе 2020 года дольщики двух домов в «Северной Мызе» получат ключи от квартир
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.