В Туле представили итоговый рейтинг управляющих компаний

Фото из архива Myslo.

В него попали 184 УК.

Начальник государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Тульской области Леонид Ивченко представил итоговый рейтинг управляющих компаний региона за 2019 год.

Всего в рейтинг вошли 184 управляющие организации: 70 составили «зеленую» зону, 98 — «желтую», 16 — «красную».

При составлении рейтинга учитывались два новых критерия: работа УК в системе «Единая диспетчерская служба государственной жилищной инспекции Тульской области» (ЕДС) и использование информационных систем при проведении общего собрания собственников. Всего две УК провели электронное голосование — «Оружейная Слобода» и «Эверест».

Леонид Ивченко отметил, что многие УК недостаточно внимания уделяют раскрытию информации в системе ГИС ЖКХ. Среди самых распространенных нарушений — отсутствие платежных документов, отсутствие сведений о технических характеристиках многоквартирных домов.

Компании из «зеленой» зоны имеют незначительное число предписаний, на их работу поступает небольшое количество жалоб от граждан. В «красной» зоне ситуация прямо противоположная.

Леонид Ивченко:

- Рейтинг — практически единственный инструмент для оценки работы управляющих компаний для жителей и самих УК.

По словам главы ГЖИ, 16 компаний прекратили свою деятельность, в том числе «ПИК комфорт», АО «Славянка» (московская компания), «Премьера», «Партнер», «Дело», «ЖКХ сервис», «Лидер», «Малаховская служба сервиса», МУП Алексина, «Квартал» и др.

16 УК приступили вновь к управлению или получили лицензию.

Следующий рейтинг составят по результатам зимы: как очищали крыши от снега и сосулек, какие использовали методы для поддержания чистоты и безопасности во дворах и проч.

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