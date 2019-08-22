Решить проблему с УК можно быстро: в Тульской области заработал сервис оперативного решения проблем ЖКХ

В Тульской области запустили «Единую диспетчерскую службу ГЖИ». Она позволит жителям решить в 3-дневный срок 56 проблем по обслуживанию своего дома.

Новый сервис «Единая диспетчерская служба Государственной жилищной инспекции» (ЕДС ГЖИ) запущен 22 августа 2019 года. Его представил начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко:

Леонид Ивченко – Основная цель сервиса — обеспечить прямое взаимодействие жителей с управляющими компаниями по решению оперативных вопросов содержания домов под контролем инспекции без похода в УК и заполнения бумажных документов. Сервис работает по адресу https://eds.tularegion.ru/. Для авторизации в системе необходимо иметь учётную запись (ЕСИА, используется для входа на портал госуслуг).

В систему включены все 198 управляющих компаний региона.

Для работы в системе разработан классификатор из 56 вопросов, подлежащих оперативному решению. Например, неисправное освещение в подъезде, уборка подъезда, уход за зелеными насаждениями и уборка придомовой территории, вопросы качества водоснабжения (напор, давление), неисправности водопровода, водостоков (ливневой канализации), ненадлежащее состояние контейнерных площадок на придомовой территории, окраска дверей в подъезде, освещение в лифте, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и газоходах, течь канализации и т. д.

– Система дает УК на решение проблемы три рабочих дня. Обязательное требование — после решения проблемы должна быть размещена информация с подтверждением выполненных работ, с фото или актом выполненных работ. Всю последовательность выполнения заявки гражданин может видеть в своем личном кабинете в системе, при необходимости он может оставлять комментарии, — пояснил Леонид Ивченко.

По словам начальника ГЖИ, граждане могут оставлять в своих заявках дополнительные комментарии и вопросы, которые не охвачены классификатором. К ним относятся проблемы по обслуживанию дома, которые УК не может разрешить в 3-дневный срок. В этом случае управляющая компания должна оставить свой комментарий — как и когда будет решена проблема.

Все заявки будет контролировать ГЖИ. Если заявка не рассмотрена или рассмотрена ненадлежащим образом, она автоматически становится обращением гражданина в Госжилинспекцию. По ней инициируется проверка, по итогам которой к УК могут быть применены санкции.

– При составлении осеннего рейтинга управляющих компаний мы будем учитывать оперативность и качество выполнения заявок граждан, поданных через ЕДС ГЖИ, — заявил Леонид Ивченко.