Фото пресс-службы правительства Тульской области.
В Тульской области с 1 января снизят плату за вывоз мусора
Снижение составит около 10%.
23 декабря на оперативном совещании в здании правительства обсудили тарифы региональных операторов по обращению с ТКО.
Напомним, тариф регоператора складывается из трех основных частей: расходы на сбор и транспортировку отходов, расходы на их захоронение и собственные расходы регоператоров, включающие средства на их деятельность, закупку контейнеров и проч.
Комитет по тарифам проанализировал тарифные заявки регоператоров с обосновывающими их материалами. И рассчитал экономически обоснованные тарифы на 2020 год.
С 1 января 2020 года предельный тариф ООО «Хартия» составит 561,2 руб. закуб. м, снижение составит 9,8%.
Для ООО «МСК-НТ» тариф составит 670,3 руб. за куб. м. Снижение составит 10,3%.
Тарифы снижены из-за увеличения объёмов вывозимых отходов, освобождения регоператоров от НДС, снижения расходов по некоторым статьям.
Комитет по тарифам не посчитал экономически обоснованными 191 млн руб. у «Хартии» и 396 млн руб. у «МСК-НТ».
В расчёте на семью из трех человек ежемесячная плата за вывоз мусора с 1 января 2020 г. составит:
- «Хартия», МКД — с 357 до 323 руб.
- «Хартия», частный сектор — с 412 до 372 руб.
- «МСК-НТ», МКД — с 430 до 385 руб.
- «МСК-НТ», частный сектор — с 495 до 444 руб.
Губернатор Алексей Дюмин отметил:
- Тульская область находится в топ-10 регионов России, где успешно реализована мусорная реформа. Подходить к вопросу о тарифах нужно экономически обосновано.
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