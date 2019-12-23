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В Тульской области с 1 января снизят плату за вывоз мусора
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области с 1 января снизят плату за вывоз мусора

Снижение составит около 10%.

23 декабря на оперативном совещании в здании правительства обсудили тарифы региональных операторов по обращению с ТКО.
 
Напомним, тариф регоператора складывается из трех основных частей: расходы на сбор и транспортировку отходов, расходы на их захоронение и собственные расходы регоператоров, включающие средства на их деятельность, закупку контейнеров и проч.
 
Комитет по тарифам проанализировал тарифные заявки регоператоров с обосновывающими их материалами. И рассчитал экономически обоснованные тарифы на 2020 год.
 
С 1 января 2020 года предельный тариф ООО «Хартия» составит 561,2 руб. за 
куб. м, снижение составит 9,8%.
Для ООО «МСК-НТ» тариф составит 670,3 руб. за куб. м. Снижение составит 10,3%.
 
Тарифы снижены из-за увеличения объёмов вывозимых отходов, освобождения регоператоров от НДС, снижения расходов по некоторым статьям.
 
 
Комитет по тарифам не посчитал экономически обоснованными 191 млн руб. у «Хартии» и 396 млн руб. у «МСК-НТ».
 
В расчёте на семью из трех человек ежемесячная плата за вывоз мусора с 1 января 2020 г. составит:
  • «Хартия», МКД — с 357 до 323 руб.
  • «Хартия», частный сектор — с 412 до 372 руб.
  • «МСК-НТ», МКД — с 430 до 385 руб.
  • «МСК-НТ», частный сектор — с 495 до 444 руб.
Губернатор Алексей Дюмин отметил:
 
- Тульская область находится в топ-10 регионов России, где успешно реализована мусорная реформа. Подходить к вопросу о тарифах нужно экономически обосновано.
 
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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 16:29 −3
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