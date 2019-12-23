В Тульской области с 1 января снизят плату за вывоз мусора

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

23 декабря на оперативном совещании в здании правительства обсудили тарифы региональных операторов по обращению с ТКО.

Напомним, тариф регоператора складывается из трех основных частей: расходы на сбор и транспортировку отходов, расходы на их захоронение и собственные расходы регоператоров, включающие средства на их деятельность, закупку контейнеров и проч.

Комитет по тарифам проанализировал тарифные заявки регоператоров с обосновывающими их материалами. И рассчитал экономически обоснованные тарифы на 2020 год.

С 1 января 2020 года предельный тариф ООО «Хартия» составит 561,2 руб. за куб. м, снижение составит 9,8%.

Для ООО «МСК-НТ» тариф составит 670,3 руб. за куб. м. Снижение составит 10,3%.

Тарифы снижены из-за увеличения объёмов вывозимых отходов, освобождения регоператоров от НДС, снижения расходов по некоторым статьям.

Комитет по тарифам не посчитал экономически обоснованными 191 млн руб. у «Хартии» и 396 млн руб. у «МСК-НТ».

В расчёте на семью из трех человек ежемесячная плата за вывоз мусора с 1 января 2020 г. составит:

«Хартия», МКД — с 357 до 323 руб.

«Хартия», частный сектор — с 412 до 372 руб.

«МСК-НТ», МКД — с 430 до 385 руб.

«МСК-НТ», частный сектор — с 495 до 444 руб.

Губернатор Алексей Дюмин отметил:

- Тульская область находится в топ-10 регионов России, где успешно реализована мусорная реформа. Подходить к вопросу о тарифах нужно экономически обосновано.