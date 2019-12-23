Туляка оштрафовали за земляков

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Мужчина поставил 14 человек на фиктивный учет.

В Ленинском районе мировой судья вынес приговор 27-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан РФ по месту жительства в жилом помещении в РФ).

Как установил суд, в октябре 2018 года, на основании представленных осужденным сведений, в его жилом доме в селе Борщовка были поставлены на регистрационный учет 14 граждан Российской Федерации.

«При этом мужчина не имел намерений предоставить жилое помещение для проживания и осуществил фиктивную постановку указанных граждан на регистрационный учет», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области

С учетом собранных по уголовному делу доказательств и позиции представителя прокуратуры Ленинского района мужчине назначен штраф в размере 105 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.