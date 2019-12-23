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В России утвердили расписание ЕГЭ-2020
Фото из архива Myslo.

В России утвердили расписание ЕГЭ-2020

Основная волна экзаменов в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.

Опубликован приказ министерства просвещения и Рособрнадзора о расписании ЕГЭ в 2020 году. Рассказываем, в какие дни школьники будут сдавать экзамены:

  • 25 мая — география, литература, информатика,
  • 28 мая — русский язык,
  • 1 июня — ЕГЭ по базовой и профильной математике,
  • 4 июня — история, физика,
  • 8 июня — обществознание, химия,
  • 11 июня — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология,
  • 15, 16 июня — иностранные языки («говорение»).

Отметим, что в этом году на едином государственном экзамене по иностранным языкам будут английский, французский, немецкий, испанский и китайский языки.

Досрочная волна ЕГЭ в этом году начнется 20 марта. Досрочно сдать ЕГЭ могут экстерны или выпускники колледжей, техникумов, выпускники иностранных школ.

Расписание:

  • 20 марта — география и литература,
  • 23 марта — русский язык,
  • 27 марта — математика базовая и профильная,
  • 30 марта — иностранные языки (кроме «говорения»), биология, физика,
  • 1 апреля — иностранные языки («говорение»),
  • 3 апреля — обществознание, информатика,
  • 6 апреля — история, химия.

Также в расписании предусмотрены резервные сроки для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен, не смог закончить работу по уважительным причинам, чью апелляцию удовлетворили, чья работа была аннулирована. 

Всего будет три волны для резервных дней — в апреле, июне и сентябре. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:18 0
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