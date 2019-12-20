Жительница Черни пожаловалась в Роспотребнадзор на «туалетную мзду»

По мнению женщины, перевозчик незаконно потребовал оплатить посещение туалета на автостанции.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области обратилась с жалобой жительница Черни. Женщина рассказала, что на поселковой автостанции было нарушено ее право пассажира на бесплатное посещение туалета.

В ходе контрольной закупки, проведенной сотрудниками ведомства, полученные от заявительницы сведения подтвердились – с пассажира, имеющего проездной билет, за визит в уборную попросили 10 рублей.

Таким образом, было нарушено право пассажира на бесплатное пользование туалетом, установленное Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. В отношении виновного лица возбуждено административное дело по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ.