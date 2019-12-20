На дороге «Тула – Новомосковск» восстановлено движение транспорта

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Затруднение движения транспорта на дороге «Тула – Новомосковск», вызванное падением бетонного столба на проезжую часть, полностью устранено. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Напомним, авария произошла утром 20 декабря – грузовой автомобиль снёс мачту освещения, а упавший столб полностью перекрыл движение в обе стороны.