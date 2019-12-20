Тульские чиновники обсудили установку заборов и культуру вождения

Фото: пресс-служба администрации Тулы

За год на дорогах Тулы нанесено более 35 тысяч квадратных метров дорожной разметки, обслуживается 207 светофорных объектов, заменено 95 светофоров, 10 светофоров полностью модернизированы, обслуживается 18580 дорожных знаков, установлено более 9100 погонных метров ограждений и обустроено 29 искусственных дорожных неровностей.

Говоря об ограждениях, которые устанавливают в городе, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев подчеркнул, что это не всегда эстетично и удобно для людей, поскольку заборы изменяют привычные маршруты движения. Управлению транспорта и дорожного хозяйства при проведении данной работы поручено максимально обоснованно выбирать места установки заборов и стремиться к их единообразию:

– Надо прийти к унифицированной форме ограждений безопасности, чтобы не наносить вреда облику города. Если у людей есть привычные пути движения, которые мы вынуждены преграждать из соображений безопасности, то это должно сопровождаться созданием новых, удобных маршрутов. Наши действия не должны причинять неудобств. Тогда люди будут понимать смысл проводимой работы.

Глава администрации поручил в следующем году усилить работу по формированию культуры вождения среди автолюбителей – для этого будут использоваться билборды и мониторы, установленные на улицах Тулы.

По поручению губернатора Алексея Дюмина проводятся мероприятия по повышению надежности и безотказности работы светофоров во время плановых отключений электроэнергии – они уже завершены на 137 перекрестках.

Тула приступила к реализации проекта «Умный светофор». Работы запланированы на ул. Советской. Они улучшат пропускную способность центральной улицы, сделают движение удобным и позволят тулякам экономить время в поездках. Всё это поможет создать в Туле интеллектуальную транспортную систему, которая выведет транспортный комплекс города на принципиально новый уровень.