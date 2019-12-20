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В Узловой после ремонта открылся филиал детской поликлиники
Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

В Узловой после ремонта открылся филиал детской поликлиники

Из регионального бюджета на ремонтные работы было выделено более 2,5 млн рублей.

Завершен капитальный ремонт филиала Узловской детской поликлиники №2, который находится в квартале 50 лет Октября. Сегодня врачи приняли первых пациентов.

Как сообщает тульский минздрав, после капитального ремонта в поликлинике реализованы принципы «новой модели медицинского учреждения». Полностью изменена планировка помещения: организован просторный комфортный холл; увеличена площадь кабинетов, в которых врачи ведут прием; оборудована теплая колясочная.

В рамках программы «Развитие здравоохранения Тульской области» из регионального бюджета на ремонтные работы выделено более 2,5 млн рублей.

- Наша главная задача - обеспечить доступность и качество медицинской помощи жителям района, - рассказал Серей Федоров, и.о. главного врача ГУЗ «Узловская районная больница». – В ее решении не может быть мелочей. А потому мы планомерно ремонтируем помещения стационаров и поликлиник, создаем пациентам комфортные условия для пребывания.

Филиал в квартале 50 лет Октября обслуживает 4 педиатрических участка. Здесь получают медицинскую помощь более 3 тысяч маленьких узловчан. В филиале работают 2 кабинета врача-педиатра и процедурный кабинет.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:41 +2
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