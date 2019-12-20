Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.
Упавший столб полностью перекрыл трассу «Тула–Новомосковск»: ищите пути объезда
Выезд из города полностью закрыт.
Ранее Myslo сообщал, что утром 20 декабря на Новомосковском шоссе грузовик сбил мачту освещения. Упавший столб полностью перекрыл движение транспорта. Въехать в город с трассы «Тула-Новомосковск» с трудом, но можно, а выехать пока нельзя. Автомобили замерли в огромной пробке.
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
- Проводятся мероприятия по организации движения. Полицейские просят водителей выбирать пути объезда, — отметили в ведомстве.
В данный момент инспекторы ждут приезда специалистов горсвета, чтобы они убрали провода с проезжей части.
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