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Упавший столб полностью перекрыл трассу «Тула–Новомосковск»: ищите пути объезда
Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Упавший столб полностью перекрыл трассу «Тула–Новомосковск»: ищите пути объезда

Выезд из города полностью закрыт.

Ранее Myslo сообщал, что утром 20 декабря на Новомосковском шоссе грузовик сбил мачту освещения. Упавший столб полностью перекрыл движение транспорта. Въехать в город с трассы «Тула-Новомосковск» с трудом, но можно, а выехать пока нельзя. Автомобили замерли в огромной пробке.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

- Проводятся мероприятия по организации движения. Полицейские просят водителей выбирать пути объезда, — отметили в ведомстве.

В данный момент инспекторы ждут приезда специалистов горсвета, чтобы они убрали провода с проезжей части.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:55 +7
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