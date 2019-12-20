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На выезде из Тулы грузовик врезался в столб и перекрыл движение
Фото Алексея Кошелькова.

На выезде из Тулы грузовик врезался в столб и перекрыл движение

Обстоятельства происшествия выясняются.

Утром 20 декабря в Туле на Новомосковском шоссе произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, грузовик врезался в фонарный столб, от удара опора ЛЭП рухнула на дорогу, перекрыв полностью движение для транспорта в обе стороны.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.


Фото Анатолия Ярыгина.

На указанном участке образовалась серьезная пробка.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:45 +1
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