Фото Алексея Кошелькова.
На выезде из Тулы грузовик врезался в столб и перекрыл движение
Обстоятельства происшествия выясняются.
Утром 20 декабря в Туле на Новомосковском шоссе произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, грузовик врезался в фонарный столб, от удара опора ЛЭП рухнула на дорогу, перекрыв полностью движение для транспорта в обе стороны.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Фото Анатолия Ярыгина.
На указанном участке образовалась серьезная пробка.
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