На выезде из Тулы грузовик врезался в столб и перекрыл движение

Фото Алексея Кошелькова.

Утром 20 декабря в Туле на Новомосковском шоссе произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, грузовик врезался в фонарный столб, от удара опора ЛЭП рухнула на дорогу, перекрыв полностью движение для транспорта в обе стороны.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.



Фото Анатолия Ярыгина.

На указанном участке образовалась серьезная пробка.