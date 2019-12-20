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Полицейские задержали туляков, сломавших шлагбаум на проспекте Ленина

Полицейские задержали туляков, сломавших шлагбаум на проспекте Ленина

Подозреваемыми оказались 18-летний парень и его 22-летний друг.

В Туле полицейские установили подозреваемых в повреждении шлагбаума. Напомним, происшествие случилось 9 ноября у дома №79 по проспекту Ленина. Полиция просила туляков помочь опознать вандалов по снимкам с камеры видеонаблюдения.

Спустя полтора месяца правоохранителям удалось выяснить личности подозреваемых. Ими оказались 18-летний туляк из Зареченского округа и его 22-летний знакомый из посёлка Рождественский. Предположительно, в то утро парни были очень пьяны. 

Оба туляка сознались в содеянном. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в отделе полиции «Центральный» выясняют все обстоятельства случившегося.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:50 +5
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