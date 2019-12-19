В Тульской области подростки похитили 18-летнего юношу

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В Узловой Тульской области возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору. По данным регионального Следственного комитета, в одной из деревень двое несовершеннолетних подростков засунули потерпевшего в багажник и выехали в сторону Узловой.



Но потерпевший смог связаться со своими родственниками, после чего те остановили автомобиль с похищенным и освободили его.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подозреваемые в совершении преступления задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По информации источника Myslo, подозреваемые не состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Им по 17 лет и один из них студент техникума. Потерпевшему же 18 лет, и в ходе изложенных выше событий он был избит.



Причиной похищения, по предварительным данным, стал конфликт.