В Тульской области подростки похитили 18-летнего юношу
По данным следствия, несовершеннолетние упрятали потерпевшего в багажник автомобиля.
В Узловой Тульской области возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору. По данным регионального Следственного комитета, в одной из деревень двое несовершеннолетних подростков засунули потерпевшего в багажник и выехали в сторону Узловой.
Но потерпевший смог связаться со своими родственниками, после чего те остановили автомобиль с похищенным и освободили его.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подозреваемые в совершении преступления задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
По информации источника Myslo, подозреваемые не состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Им по 17 лет и один из них студент техникума. Потерпевшему же 18 лет, и в ходе изложенных выше событий он был избит.
Причиной похищения, по предварительным данным, стал конфликт.