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В Центральной России побит температурный рекорд 100-летней давности

В Центральной России побит температурный рекорд 100-летней давности

Эта зима продолжает удивлять своей погодой.

Мощную волну теплого воздуха вместе со штормовыми ветрами в Центральную Россию принес активный циклон, прорвавшийся из акватории Балтийского моря. Из-за этого в некоторых городах нашей страны 18 декабря были зафиксированы температурные рекорды.

Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», в Москве воздух вчера прогрелся до +5,6°. Это на 0,3° выше прежнего рекорда 1886 года.

Тула тоже не осталась в стороне от сложившейся тенденции. Как сообщили Myslo в Тульском гидрометцентре, 18 декабря в областном центре погода побила рекорд 1989 года по максимальной температуре воздуха. 30 лет назад в этот день было +2,7°С, а вчера — +3,5°С.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:26 +5
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