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Туляки: «На Щёкинском шоссе возле «Долины Х» снова ремонтируют дорогу»
Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Туле"

Туляки: «На Щёкинском шоссе возле «Долины Х» снова ремонтируют дорогу»

Жители города в недоумении – указанный участок буквально на днях открыли после ремонта.

Туляки обратили внимание, что сегодня на Щёкинском шоссе вновь ведутся ремонтные работы. Горожанам показалось это странным, ведь совсем недавно указанную дорогу только открыли после ремонта.

В администрации Тулы рассказали Myslo, с чем связаны дополнительные дорожные работы:

- Специалисты выявили наличие колейности на участках, примыкающих к отремонтированной дороге. В целях исключения связанных с этим неудобств проводятся соответствующие работы.
 
Управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы подтверждает, что работы по ликвидации провала выполнены качественно, в полном объеме. Проводимые мероприятия носят кратковременный характер, не требуют перекрытия шоссе. Движение по отремонтированному участку безопасно для водителей.
 
 

Напомним, на Щекинском шоссе ликвидирован карстовый провал в районе «Долины Х». Ремонт этого участка находился на личном контроле у главы региона Алексея Дюмина. Работы начались 18 октября, ремонтом занималась подрядная организация ООО «Урожай 71», стоимость контракта — 13 млн рублей.

На шоссе выполнены работы по разборке грунтов в месте провала, смонтирована плита покрытия размерами 13×13 метров, на которую установлен ревизионный колодец. Для осушения зоны провала обустроена система дренажа, установлены водоотводные лотки и бортовые камни.

По проекту работы планировалось завершить 25 декабря, однако подрядчик закончил ремонт на десять дней раньше.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:11 +2
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