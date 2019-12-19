Туляки: «На Щёкинском шоссе возле «Долины Х» снова ремонтируют дорогу»

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Туле"

Жители города в недоумении – указанный участок буквально на днях открыли после ремонта.

Туляки обратили внимание, что сегодня на Щёкинском шоссе вновь ведутся ремонтные работы. Горожанам показалось это странным, ведь совсем недавно указанную дорогу только открыли после ремонта.

В администрации Тулы рассказали Myslo, с чем связаны дополнительные дорожные работы:

- Специалисты выявили наличие колейности на участках, примыкающих к отремонтированной дороге. В целях исключения связанных с этим неудобств проводятся соответствующие работы.

Управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы подтверждает, что работы по ликвидации провала выполнены качественно, в полном объеме. Проводимые мероприятия носят кратковременный характер, не требуют перекрытия шоссе. Движение по отремонтированному участку безопасно для водителей.