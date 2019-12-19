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Президент России о мусорной реформе: «Здесь нужно наводить элементарный порядок»
Фото: http://kremlin.ru/.

Президент России о мусорной реформе: «Здесь нужно наводить элементарный порядок»

Владимир Путин отметил, что гражданам нужно объяснять, в чем заключается эта реформа.

На пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин рассказал про мусорную реформу в России. 

- ...мы генерируем в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов. 70 миллионов тонн! Вы представляете? Огромное количество.

И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе и в новой России никогда не было, мы создаём её с нуля. И здесь, конечно, основные решения в целом приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса.

Но чего, мне кажется, не хватает – совершенно точно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться пока эти отходы.

И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминалов.

Здесь нужно наводить элементарный порядок. Люди, конечно, возмущаются – я вот воспользуюсь Вашим вопросом [обращение к журналисту, задавшему вопрос] – и ростом тарифов. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам, теперь она появилась и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять.

Для того чтобы объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы это всё было прозрачно, понятно, кто и за что платит. В сельской местности взяли, вздули многократно эти тарифы за вывоз мусора, когда в сельской местности, как правило, никуда не выносили, в соседний лес всё вываливали. Но это же тоже непорядок.

Потом увозить надо куда-то – за это тоже надо заплатить. Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят, – в этом, мне кажется, главная проблема.

...нам нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся. Количество предприятий по переработке этих отходов должно быть увеличено. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями.

Ведь в крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, там перерабатывающие предприятия прямо в черте города находятся. Не дымят, извините за моветон, не воняют, людям жизнь не портят и экологию не разрушают. Если мы будем использовать новейшие технологии, а именно так мы и собираемся делать, то тогда никаких проблем не должно возникнуть, не будет возникать.

Только нужно делать всё так, как договорились, а для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации. Я уже разговаривал с руководством Общероссийского единого фронта и прошу их ещё раз уделить этому особое внимание. Вот если всем миром будем решать эту задачу, мы её решим.

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