Алексей Дюмин о карстовом провале на Щекинском шоссе: «Это результат бесхозяйственности»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Несколько месяцев назад на Щекинском шоссе в очередной раз образовался провал грунта. Для проведения ремонта было закрыто движение транспорта, люди вынуждены пользоваться объездными путями.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что не один год дорожники пытались ликвидировать провал у моста на Щекинском шоссе, но он появлялся вновь. Были проведены геологические исследования, которые показали, что провал — карстовый, для его ликвидации необходимы кардинальные меры.

– То, что сегодня эта проблема создает неудобства жителям, — результат бесхозяйственности. Вопрос с образовавшейся ямой на этом участке можно было решить давно, а не доводить дело до срочных аварийных работ, перекрывая движение. Нам нужна специальная служба, которая будет обследовать мостовые сооружения, проводить текущие работы по ремонту, работать на упреждение подобных ситуаций, — цитирует Алексея Дюмина пресс-служба правительства Тульской области.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, что к работам по ликвидации провала приступили 18 октября. Сейчас они завершены более чем на 80%. Залита бетонная плита, на которую установлен ревизионный колодец, сверху засыпан грунт, уложен новый асфальт. Сейчас устанавливаются бордюры, откосы и ограждения.

По словам Дмитрия Миляева, срок окончания работ — 25 декабря, но работы выполнят досрочно.

Алексей Дюмин отметил, что монтаж ограждений никак не влияет на пропускную способность участка, поэтому необходимо как можно скорее запустить движение.

– Щекинское шоссе — одна из самых оживленных и важных региональных дорог. Это «южные ворота» областного центра. Каждый день тысячи людей добираются по этой дороге на работу и учебу. Люди уже устали ездить в объезд. Завершайте работы и запускайте движение, — сказал Алексей Дюмин.

Дмитрий Миляев отметил, что до 15 декабря движение на Щекинском шоссе будет открыто.