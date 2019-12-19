Туляки сдали сотрудникам Росгвардии более 4,5 тысяч боеприпасов различных калибров

Фото предоставлены Управлением Росгвардии по Тульской области

Кроме того, в списке добровольно выданного 570 единиц оружия, свыше 4 кг пороха, а также гранаты и мины.

В четверг 19 декабря начальник Управления Росгвардии по Тульской области подвел итоги работы за 2019 год. В мероприятии, в том числе, приняли участие представители всех региональных правоохранительных органов и силовых ведомств. Перед началом совещания состоялось возложение цветов к стеле памяти погибших сотрудников, а затем гостям продемонстрировали работу спецподразделений с применением бронированной техники, современного вооружения и специальных средств.

«Росгвардейцами обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности на территории Тулы и области, в том числе при проведении крупных массовых и спортивных мероприятий», — открыл мероприятие начальник Управления Росгвардии по Тульской области генерал-майор полиции Олег Петрик.

Руководитель регионального Управления отметил, что каждые сутки на охрану общественного порядка и безопасности в 12 населенных пунктах области выставляются 36 групп задержания. В минувшем году сотрудники обеспечили защиту более 3,6 тыс. объектов различной формы собственности и свыше 4,7 тыс. мест хранения имущества граждан.

В доход федерального бюджета за услуги охраны перечислено 169,3 млн руб.

На маршрутах патрулирования группы задержания вневедомственной охраны раскрыли 67 преступлений, задержали и передали в территориальные органы внутренних дел 53 человек за совершение преступлений, более 8 тысяч административных нарушителей и 56 объявленных в розыск лиц.

В рамках проведения мероприятия «Оружие» сдано более 570 единиц оружия, 4600 боеприпасов различных калибров, свыше 4 кг пороха, основные части снайперской винтовки Токарева, самодельный пистолет калибра 5,6 мм, гранаты, мины и снаряды времен Великой Отечественной войны. Справки о выплатах вознаграждения выданы на сумму более 875 тысяч рублей.

В 2019 году по вопросам получения государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности поступило более 22 000 заявлений, из которых 19500 — через портал государственных услуг в электронном виде.



В результате проведенного анализа, полученного с сайта vashkontrol.ru, установлено, что уровень удовлетворенности граждан качеством государственных услуг, предоставленных подразделениями лицензионно-разрешительной работы Тульской области составляет 99%.

Подразделениями специального назначения в 2019 году выполнено более 518 заданий.

Задержано 37 граждан за совершение преступлений и более 570 человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие, различные виды боеприпасов, взрывчатые и наркотические вещества.





Выступая перед собравшимися, врио начальника УМВД России по Тульской области полковник полиции Роман Корсаков отметил, что специальные мероприятия, проведенные совместно с сотрудниками СОБР и ОМОН, вносят весомый вклад в поддержании правопорядка не только на территории региона, но и в целом на территории Российской Федерации.



Генерал-майор полиции Олег Петрик отметил положительные результаты работы сотрудников и вручил ведомственные награды за добросовестное выполнение обязанностей.