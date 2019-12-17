После публикации на Myslo на доме-развалюхе в Денисовском переулке установят маячки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Если жильцы захотят, их временно расселят в маневренный фонд.

Ранее Myslo писал о жилом доме в Денисовском переулке (второй адрес ул. Союзная, 5, лит. В), который разваливается на две части из-за огромной трещины. Подробнее здесь.

Сегодня на месте побывала комиссия по обследованию жилых помещений, в которую вошли представители администрации Центрального территориального округа, управления городского хозяйства, управления капитального строительства, сотрудники управляющей компании, комитета земельных и имущественных отношений.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе обследования было принято решение установить на трещине дома гипсовые маячки — до 25 декабря это сделает управляющая компания. После чего состояние маячков промониторят и примут соответствующее решение.

Отмечается, что представители комитета земельных и имущественных отношений выдали жителям дома уведомительные письма. При желании жильцам подыщут варианты по временному переселению в маневренный фонд.