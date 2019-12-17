К 2024 году в регион планируется привлечь более 1 трлн рублей инвестиций
16 декабря на еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Алексея Дюмина представлен план инвестиционного развития Тульской области.
Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что по сравнению с 2012 годом внутренний региональный продукт (ВРП) и объем инвестиций увеличились практически в 2 раза. По оценке министерства экономического развития Тульской области, доля инвестиций в ВРП в 2018 году превысила 25%. В 2024 году в регион планируется привлечь инвестиции в объеме 256 млрд рублей, что позволит обеспечить долю в ВРП более 29%.
Прогнозируется, что за период с 2019 по 2024 годы в региональную экономику будет привлечено более 1 трлн рублей инвестиций.
Для этого ведется работа по совершенствованию нормативной правовой базы, улучшению качества деловой среды, развитию институтов поддержки, сопровождению инвесторов в рамках «одного окна», развитию инфраструктуры, взаимодействию с федеральными институтами поддержки, маркетингу территории.
За 9 месяцев 2019 года региональными институтами оказана поддержка инвесторам в размере более 137 млрд рублей, федеральными институтами развития — более 430 млн рублей.
Григорий Лаврухин напомнил:
Григорий Лаврухин
– Для формирования благоприятного инвестиционного климата и упрощения процедур ведения бизнеса предусмотрено внедрение 12 целевых моделей, 4 из них завершены, 8 -еще реализуются. Внедрение целевых моделей позволило сократить сроки процедур подключения к электрическим сетям со 124 до 80 дней, получения разрешения на строительство и территориальное планирование со 140 до 72 дней, регистрации права собственности с 6 до 3 дней. Кроме того, внедрение целевых моделей позволило усовершенствовать государственные процедуры в части автоматизации процесса подключения к инфраструктуре, формирования реестра налоговых льгот для среднего и малого предпринимательства, развития сельскохозяйственной кооперации, цифровизации контрольно-надзорной деятельности.
В регионе создан инвестиционный фонд, а также подготовлены обустроенные площадки для ведения бизнеса в особой экономической зоне и индустриальном парке «Узловая», в частных технопарках и на территориях муниципалитетов, так называемых, браунфилдах.
В период с 2016 по 2019 годы, в том числе в рамках участия Тульской области в Российском инвестиционном и Петербургском международном экономическом формах, заключено 106 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 500 млрд рублей. Их реализация будет способствовать созданию более 17 тысяч рабочих мест.
Открытие завода «Хавейл».
В этом году завершилась реализация двух крупных инвестиционных проектов. Запущен автомобильный завод «Хавейл» и литейно-прокатный комплекс «Тулачермет-Сталь». В ближайшие три года планируется запустить не менее 3 крупнейших проектов с общим объемом инвестиций более 80 млрд рублей — это строительство тепличного комплекса «Тульский» по производству овощей, строительство комплекса по производству аммиака и карбамида компанией «Щекиноазот» и реализация второго этапа строительства автомобильного завода «Хавейл».
Алексей Дюмин отметил, что инвестиционно-привлекательным регион делают не только налоговые послабления и понятная система взаимодействия с властью,
важным фактором является обеспеченность инвестплощадок инфраструктурой.
Григорий Лаврухин отметил, что сейчас есть высокая заинтересованность инвесторов в реализации проектов с использованием арендных площадей на территории браунфилдов. Министерством экономического развития совместно с Корпорацией развития подготовлен проект модельного здания — браунфилда исходя из типовых запросов инвесторов. Первый такой проект планируется к запуску в ОЭЗ «Узловая» уже в следующем году.
Для работы с потенциальными инвесторами Алексей Дюмин поручил экономическому блоку правительства выходить на европейские рынки. Глава региона поинтересовался выполнением плановых показателей по привлечению инвесторов и созданию рабочих мест на недавно созданных территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Ефремов и Алексин.
Григорий Лаврухин отметил, что на ТОСЭР Ефремов — 8 инвесторов, на ТОСЭР Алексин — 3 инвестора.
Реализация их проектов позволит создать около 1800 новых рабочих мест и привлечь около 15 млрд рублей инвестиций.
В плане инвестиционного развития Тульской области особая роль отводится ОЭЗ «Узловая», в которой по итогам 2019 года зарегистрировано 14 резидентов.
По словам генерального директора АО «Корпорация развития Тульской области» Андрея Шестакова, по ежегодному приросту новых резидентов она входит в тройку лучших зон в стране. Создано более 1100 новых рабочих мест. Резидентами до конца года будет освоено более 7,6 млрд рублей инвестиций.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
Алексей Дюмин
– Сделав большой рывок вперед в плане привлечения инвестиций, мы настолько подняли собственную планку, что теперь нам все сложнее двигаться вперед. Необходимо наращивать динамику. И наша главная задача — обеспечить приход в регион новых инвесторов, которые готовы создавать рабочие места и выпускать конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью.