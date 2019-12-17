К 2024 году в регион планируется привлечь более 1 трлн рублей инвестиций

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что по сравнению с 2012 годом внутренний региональный продукт (ВРП) и объем инвестиций увеличились практически в 2 раза. По оценке министерства экономического развития Тульской области, доля инвестиций в ВРП в 2018 году превысила 25%. В 2024 году в регион планируется привлечь инвестиции в объеме 256 млрд рублей, что позволит обеспечить долю в ВРП более 29%.

Прогнозируется, что за период с 2019 по 2024 годы в региональную экономику будет привлечено более 1 трлн рублей инвестиций.

Для этого ведется работа по совершенствованию нормативной правовой базы, улучшению качества деловой среды, развитию институтов поддержки, сопровождению инвесторов в рамках «одного окна», развитию инфраструктуры, взаимодействию с федеральными институтами поддержки, маркетингу территории.

За 9 месяцев 2019 года региональными институтами оказана поддержка инвесторам в размере более 137 млрд рублей, федеральными институтами развития — более 430 млн рублей.

Григорий Лаврухин напомнил:

Григорий Лаврухин – Для формирования благоприятного инвестиционного климата и упрощения процедур ведения бизнеса предусмотрено внедрение 12 целевых моделей, 4 из них завершены, 8 -еще реализуются. Внедрение целевых моделей позволило сократить сроки процедур подключения к электрическим сетям со 124 до 80 дней, получения разрешения на строительство и территориальное планирование со 140 до 72 дней, регистрации права собственности с 6 до 3 дней. Кроме того, внедрение целевых моделей позволило усовершенствовать государственные процедуры в части автоматизации процесса подключения к инфраструктуре, формирования реестра налоговых льгот для среднего и малого предпринимательства, развития сельскохозяйственной кооперации, цифровизации контрольно-надзорной деятельности.

В регионе создан инвестиционный фонд, а также подготовлены обустроенные площадки для ведения бизнеса в особой экономической зоне и индустриальном парке «Узловая», в частных технопарках и на территориях муниципалитетов, так называемых, браунфилдах.

В период с 2016 по 2019 годы, в том числе в рамках участия Тульской области в Российском инвестиционном и Петербургском международном экономическом формах, заключено 106 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 500 млрд рублей. Их реализация будет способствовать созданию более 17 тысяч рабочих мест.



Открытие завода «Хавейл».

В этом году завершилась реализация двух крупных инвестиционных проектов. Запущен автомобильный завод «Хавейл» и литейно-прокатный комплекс «Тулачермет-Сталь». В ближайшие три года планируется запустить не менее 3 крупнейших проектов с общим объемом инвестиций более 80 млрд рублей — это строительство тепличного комплекса «Тульский» по производству овощей, строительство комплекса по производству аммиака и карбамида компанией «Щекиноазот» и реализация второго этапа строительства автомобильного завода «Хавейл».

Алексей Дюмин отметил, что инвестиционно-привлекательным регион делают не только налоговые послабления и понятная система взаимодействия с властью,

важным фактором является обеспеченность инвестплощадок инфраструктурой.

Григорий Лаврухин отметил, что сейчас есть высокая заинтересованность инвесторов в реализации проектов с использованием арендных площадей на территории браунфилдов. Министерством экономического развития совместно с Корпорацией развития подготовлен проект модельного здания — браунфилда исходя из типовых запросов инвесторов. Первый такой проект планируется к запуску в ОЭЗ «Узловая» уже в следующем году.

Для работы с потенциальными инвесторами Алексей Дюмин поручил экономическому блоку правительства выходить на европейские рынки. Глава региона поинтересовался выполнением плановых показателей по привлечению инвесторов и созданию рабочих мест на недавно созданных территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Ефремов и Алексин.

Григорий Лаврухин отметил, что на ТОСЭР Ефремов — 8 инвесторов, на ТОСЭР Алексин — 3 инвестора.

Реализация их проектов позволит создать около 1800 новых рабочих мест и привлечь около 15 млрд рублей инвестиций.

В плане инвестиционного развития Тульской области особая роль отводится ОЭЗ «Узловая», в которой по итогам 2019 года зарегистрировано 14 резидентов.

По словам генерального директора АО «Корпорация развития Тульской области» Андрея Шестакова, по ежегодному приросту новых резидентов она входит в тройку лучших зон в стране. Создано более 1100 новых рабочих мест. Резидентами до конца года будет освоено более 7,6 млрд рублей инвестиций.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: